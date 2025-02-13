Mersin İtfaiyesi, Yüksek İrtifada Eğitimlerle Güçleniyor - Son Dakika
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Mersin İtfaiyesi, Yüksek İrtifada Eğitimlerle Güçleniyor

Mersin İtfaiyesi, Yüksek İrtifada Eğitimlerle Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Dağcı Arama Kurtarma ekibi, kayalık alanda yüksek irtifa eğitimi gerçekleştirerek güvenli iniş-çıkış, ip değiştirme, yaralı tahliyesi ve hayvan kurtarma gibi becerilerini geliştirdi.

13.02.2025 13:08  Güncelleme: 13:13
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kayalık alanda eğitim yaptı. Yüksek irtifada ip tekniği ile 6 kişilik Dağcı Arama Kurtarma ekibi, ortalama 50 metre yükseklikteki kaya üzerinden istasyon kurarak, güvenli şekilde iniş-çıkış, ip değiştirme, yaralı tahliyesi ve hayvan kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Her geçen gün kendini yenileyen ve kadrosunu güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha kalifiye bir teşkilat yapısı için eğitimlerini sürdürüyor. ATA Eğitim Merkezi'nde rutin olarak devam eden teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, doğada yaptığı eğitimlerle itfaiye teşkilatı her geçen gün kendini güçlendiriyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Yenişehir ilçesi Erçel mevkiinde kayalık alanda eğitim düzenleyen Dağcı Arama Kurtarma ekibi, yüksek irtifada ip tekniği ile eğitim yaptı. 6 kişiden oluşan ekip, ortalama 50 metre yükseklikteki kaya üzerinden istasyon kurarak güvenli şekilde iniş-çıkış, ip değiştirme, yaralı tahliyesi ve hayvan kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. İtfaiyeciler, 90 derece dik açıda zor şartlarda gerçekleştirilen tırmanış ve inişi başarıyla gerçekleştirdi.

"Ülkenin en gözde itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Eğitim Amiri Selçuk Polat, doğada yaptıkları bu eğitimlerle yüksek mesafede mahsur kalan canlıların kurtarılması için daha etkin ve kabiliyetli arama kurtarma personeli yetiştirdiklerini söyledi. ATA Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin kesintisiz olarak sürdüğünü belirten Polat, yerinde ve doğada yaptıkları bu eğitimlerle yetkinliklerini pekiştirdiklerini ifade etti. Polat, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın gün geçtikçe daha da güçlenerek, bölgenin ve ülkenin en gözde itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin İtfaiyesi, Yüksek İrtifada Eğitimlerle Güçleniyor - Son Dakika

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