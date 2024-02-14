Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri\'ni Ziyaret Etti

Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bulunan Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Gezi boyunca Başkan Şeker'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Şeker, pazarda esnafını ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

14.02.2024 08:17  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bulunan Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Gezi boyunca Başkan Şeker'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Şeker, pazarda esnafını ziyaret etti. Şeker, pazarda esnafın istek ve şikayetlerini dinledi. Şeker'e, Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Düzenli ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Şeker, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti.

Pazar esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini tek tek not aldıran Şeker, "Vatandaşımızın ve esnaflarımızın istek ve önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımız halkımızın ve esnafımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi yönündedir. Pazar yeri çevresindeki otopark sorununun çözülmesi yönünde talep aldık. Halktan gelen şikayetlere çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.

İlçe halkının her zaman yanında olduğunu söyleyen Şeker, "İhtiyacı olan her vatandaşıma hizmet vermekten mutluluk duyuyorum. Bana karşı gösterdikleri sevgiden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Volkan Şeker, Mersin, Mut, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 08:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement