Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Pazar Yeri\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bulunan Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Gezi boyunca Başkan Şeker'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Şeker, pazarda esnafını ziyaret etti. Şeker, pazarda esnafın istek ve şikayetlerini dinledi. Şeker'e, Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Düzenli ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Pazarcı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Şeker, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti.

Pazar esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini tek tek not aldıran Şeker, "Vatandaşımızın ve esnaflarımızın istek ve önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımız halkımızın ve esnafımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi yönündedir. Pazar yeri çevresindeki otopark sorununun çözülmesi yönünde talep aldık. Halktan gelen şikayetlere çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.

İlçe halkının her zaman yanında olduğunu söyleyen Şeker, "İhtiyacı olan her vatandaşıma hizmet vermekten mutluluk duyuyorum. Bana karşı gösterdikleri sevgiden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN