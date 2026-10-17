Mersin Silifke'de inşaat mühendisi damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetiyle girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mersin Silifke'de inşaat mühendisi damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetiyle girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke\'de inşaat mühendisi damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetiyle girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat mühendisi damat, gelin alma töreninde vinç sepetine binerek 4. kattaki gelin evine balkondan girdi. Çevredekilerin ilgiyle izlediği anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken çift, davul zurna ve keman eşliğinde oynayarak töreni sürdürdü.

Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat mühendisi damat, gelin alma törenine sıra dışı bir yöntemle imza attı. Damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetine binerek balkondan girdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde renkli görüntülere sahne olan bir gelin alma töreni yaşandı. Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Dil Terapisti 25 yaşındaki Ayşegül Kaynar ile evlilik yolunda ilk adımı atan İnşaat Mühendisi 26 yaşındaki Burak Demir, akşam gerçekleşecek düğün öncesinde kız evine ezber bozan bir yöntemle gitti. Mesleğinin imkanlarını gelin alma törenine uyarlayan inşaat mühendisi Demir, müstakbel eşini almak için vinçle birlikte apartmanın önüne geldi. Kız evinin 4'üncü katta bulunmasını fırsata çeviren damat, alana getirdiği vinç sepetine bindi. Metrelerce yüksekliğe çıkarak 4. katın balkonundan eve giriş yapan damadın o anları görüntülere de yansıdı. Çevredekilerin ve mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında balkondan gelin evine adım atan damat, merasimi unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Balkonda buluşan çift aşağı indi. Burada çiftle birlikte yakınları davul, zurna ve keman eşliğinde oyun oynadı. Sıra dışı gelin alma anları ise davetliler ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Damat Burak Demir, binada çok kapı olduğunun kendisine söylenmesi nedeniyle en az kapı olan yerden girmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

O anlarda tedirgin olduğunu ifade eden gelin Aşyegül Kaynar ise, "Damada bir şey olmadan hallettik" dedi.

Kaynak: İHA
MagazinSilifkeİnşaatMersinGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:15:32. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Silifke'de inşaat mühendisi damat, 4. kattaki gelin evine vinç sepetiyle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei