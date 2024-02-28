Mersin Toroslar Belediyesi Camilerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

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Mersin Toroslar Belediyesi, camilerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını Ramazan ayı öncesi yoğunlaştırdı.

Belediyenin ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçedeki tüm ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını tarayarak çalışmalarını sürdürüyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler de dezenfekte ediliyor. Ekipler, yaylalardaki camilerin temizlik ve bakım çalışmalarını ise tamamladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 11 ayın sultanı Ramazanda, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Başkan Yılmaz, "Ramazan ayı, ibadetin çok daha yoğun yapıldığı bir ay. Camilerde gerçekleştirdiğimiz rutin temizlik hizmetini Ramazan ayında daha da arttırıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir" dedi. - MERSİN