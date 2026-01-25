Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı

Mersin\'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı
25.01.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Park'ı, yarıyıl tatilinde çocukların yoğun ilgisini çekti. 5-12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla trafik eğitimi sunan park, sanatsal etkinliklerle de aileleri bir araya getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların akınına uğradı. Trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulan minikler, eğlenceli vakit geçirirken trafik bilinci de kazanıyor.

Yarıyıl tatili boyunca yoğun ilgi gören Trafik Park'ta, 5-12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla ücretsiz sürüş imkanı sunuluyor. Parkta trafik lambaları, yaya geçitleri ve yön levhaları gibi unsurlarla oluşturulan parkurda çocuklar, gerçek trafik ortamını deneyimliyor.

450 metrekarelik alanda hizmet veren Trafik Park; çim tepeleriyle zenginleştirilmiş yapısı, sürüş parkurunun yanı sıra boyama alanları ve çeşitli etkinliklerle de çocukların ilgisini çekiyor. Aileler ise ücretsiz sunulan eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

"5-12 yaş arası çocuklara ücretsiz sürüş imkanı sunuyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Burcu Sert, Trafik Park'ta verilen hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Trafik Parkta 5-12 yaş arası çocuklara akülü arabalarla ücretsiz trafik eğitimi veriyoruz. Parkın içerisinde üretici kadınların stantları da yer alıyor. Ara tatilde kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Ayrıca yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirten Sert, "Tüm Mersin halkını çocuklarıyla birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler memnun

Trafik Parkta vakit geçiren velilerden İlknur Solak, alanın çok yönlü olduğuna dikkat çekerek, "Daha önce de gelmiştik ve çok memnun kalmıştık. Şehir dışından gelen misafirlerimize de göstermek istedik. Yoğun olmasına rağmen her şey çok güzel. Çocuklar keyifle vakit geçiriyor" dedi.

Torununu Trafik Parka getiren Makbule Çiftçi ise "İstanbul'dan misafir geldim. Yarıyıl tatilinde çocuklar için böyle bir alanın ücretsiz olması çok güzel. Etkinlikler de oldukça başarılı" diye konuştu.

Çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

Trafik Parkı ilk kez ziyaret eden Emirhan Karaoğlu, "Trafik lambalarını öğrendim. Kırmızıda duracağız, sarıda hazırlanacağız, yeşilde geçeceğiz" dedi.

9 yaşındaki Viyan Demirtaş ise parkta çok eğlendiğini söylerken, Tuğsem Tetik, "Bez bebekler, macunlar var. Çok mutluyum, ödevleri evde bıraktım buraya koştum" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Nursima Kılıç, "Kırmızı ışıkta durmayı, öndeki araca yol vermeyi öğrendim. Kendimi gerçek trafikte gibi hissettim" derken, Aliyaz Yüksel de "Arabaları sürmek için çok heyecanlıyım. Burada olmak beni mutlu ediyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Trafik, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:39:09. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.