Mersin Üniversitesi\'nde 22. Mersin Pediatri Günleri başladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ilki 1998 yılında gerçekleştirilen ve pandemi süreci haricinde aralıksız devam eden 'Mersin Pediatri Günleri'nin 22'ncisi başladı.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezindeki programın açılışında konuşan MEÜ Rektörü Prof Dr. Erol Yaşar, geleneksel ve köklü bir hale gelen 'Mersin Pediatri Günleri'ni bir kez daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mersin Pediatri Günleri ilk kez 1998 yılında üniversitemiz tarafından organize edilmişti. Covid 19 pandemisi döneminde verilen zorunlu aranın dışında çok değerli bu bilimsel birliktelik kesintiye uğramadan devam etti. Bugün ise 22. kongremizde birlikteyiz. Deneyimli kadrosuyla tıp fakültemiz düzenlediği bilimsel toplantılarla bölgede öncü olmaya devam etmektedir" dedi.
Bu alandaki en deneyimli ve birikimli bilim insanlarını buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Yaşar, "Bu bilgi şölenine ev sahipliği yapmak bizler için bir gurur vesilesidir. Bu kongrede alandaki güncel araştırma sonuçlarının paylaşımı gerçekleşecek. Geleceğe yönelik stratejik planların yapılmasında bu toplantının önemli rol oynayacağına içtenlikle inanıyorum. Mersin Pediatri Günlerinin üst düzeyde verimli geçeceğini umut ediyorum. Bu bilim şöleninin üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
"Yenidoğan alanında geldiğimiz seviye gelişmiş ülkelerden geri değil"
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ise 'Pediatri Günleri'nin gerçekleştiği ilk yılları anımsadığını ifade ederek, "Önemli olan sürdürülebilirlik ve kararlılık. Önceki yıllarda olduğu gibi Mersin için çok önemli, bilgilerin güncellendiği bir buluşma olacak" şeklinde konuştu. Cumhuriyetin 100. yılında MEÜ Tıp Fakültesi'nin de 25. yılını kutladığını hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Delibaş da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının şu andaki imkanlarından, çalışanlarından ve çalışmalarından bahsetti.
Açış konuşmalarında son olarak söz alan Kongre Başkanı Prof. Dr. Yalçın Çelik, cumhuriyetin 100. yılından ve cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ten bahsederek sözlerine başladı. Yıllar boyunca hem ülke hem de diğer her şeyde olduğu gibi yenidoğan servislerindeki gelişmelerden bahseden Çelik, "Bugün geldiğimiz seviye gelişmiş ülkelerden geri değil. Buna emek ve katkı veren herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Üniversitesi'nde 22. Mersin Pediatri Günleri başladı - Son Dakika
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