Mersin Üniversitesi Turizm Fuarı, Mersin\'in turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor

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Mersin'in potansiyelinin artırılması amacıyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Turizm Fuarı, 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, fuarla, turizmin daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu amaç doğrultusunda kentte turizmle ilgili projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Atasoy, "Gerçekleştireceğimiz fuarla, marka değerler oluşturmayı, geleceğe yönelik turizm vizyonunu belirlemeyi, turistik ürün sayısını artırmayı ve kent turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Atasoy, birçok etkinliğin olacağı Mersin Turizm Fuarı'nın, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirileceğini kaydetti. - MERSİN