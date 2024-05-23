Mersin Valiliği, Demiryolu Hatlarında Otla Mücadele İlaçlaması Duyurdu

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Mersin Valiliği, Adana, İskenderun, Yenice Gar, istasyon ve saydingleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşekkülü tarafından 23-27 Mayıs arasında gerçekleştirilecek mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" denildi. - MERSİN