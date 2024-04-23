Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Zeynep Nisa Bozok'a makamını devretti. Bozok, valilik makamında bir günlüğüne oturmanın gururunu yaşadığını belirtti. Vali Pehlivan ise Bozok'u tebrik etti ve çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladı.

23.04.2024 11:55
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan koltuğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle ziyaretine gelen Mehmet Fatih Deveci İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Nisa Bozok'a devretti.

Makam koltuğuna oturan 23 Nisan Valisi Zeynep Nisa Bozok, vali olma heyecanını yaşadığından çok gururlu olduğunu ifade etti. Bozok, Mersin için çok önemli projeleri olduğunu belirterek, "Bir günlüğüne de olsa valilik makamını benimle paylaşan ve bu imkanları bana sunduğu için Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a teşekkür ediyorum. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünde bize bu cennet vatanı hediye eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. Bozok ayrıca bir de şiir okudu.

Vali Pehlivan ise özgüveni, konulara hazırlıklı oluşu, sempatik ifadeleri, anlamlı ve dikkatli konuşmaları, Mersin ile ilgili düşünceleri dolayısıyla 23 Nisan Valisi Zeynep Nisa Bozok'u tebrik etti, beraberindeki öğrenci arkadaşlarının ve bütün çocuklarım 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı.

Vali Pehlivan ayrıca, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi müstakil bir bayramları oldukları için çok şanslı olduklarını belirterek; "Bu bayram cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hem ülkemizdeki çocuklara hem de dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram vesilesiyle ülkemize çeşitli ülkelerden çocuklar misafir olarak geliyor. Bugünü en güzel şekilde kutlayıp güzel mesajlar verirken, yarının çocuklarına bu bayramları, birliği, beraberliği, kardeşlik duygularını pekiştiren hasletleri miras olarak bırakacağız. Bu vesileyle dünyada çocukluğunu yaşayamayan çocukları da yad ediyoruz. Onları unutmuyoruz. Ülke olarak onlar için gayret sarf ediyoruz. Bütün çocukların, çocukluklarını yaşamalarını istiyoruz. Var olan değerlerimize sahip çıkmak, dört elle sarılmak ve yarınlarımız için çok çalışmak, gelecek nesillere olan borcumuz, sorumluluğumuzdur. Dünyamız çocuklarla güzel, iyi ki varsınız. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, 23 Nisan dolayısıyla ziyaretine gelen Zeynep Nisa Bozok, Barış Eymen Bademci, Cemre Cengiz ve Siraç Dinçer isimli öğrencilerimizle bir süre sohbet etti, geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgiler alarak tavsiyelerde bulundu, derslerinde başarılar diledi. Ayrıca öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Mehmet Fatih Deveci İlkokulu Müdürü Haydar Karlı ve öğretmen Berika Ekinci de iştirak etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
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