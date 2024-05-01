Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'te incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS\'te incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (Akkuyu NGS) incelemelerde bulundu. Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, güvenlik, asayiş, iş sağlığı ve güvenliği ile inşaat çalışmalarında gelinen aşama ve çeşitli hususların ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.

01.05.2024 15:14
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (Akkuyu NGS) incelemelerde bulundu.

Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Akkuyu NGS Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov ve yetkililerin katılımıyla güvenlik, asayiş, iş sağlığı ve güvenliği ile inşaat çalışmalarında gelinen aşama ve çeşitli hususların ele alındığı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Akkuyu NGS içerisinde yapımı devam eden ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı'na tahsis edilecek hizmet binasında incelemelerde bulunan Pehlivan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Düzenleme Kurumu'na ait birimi de ziyaret etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı Denetleme Defteri'ni imzalayan Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Tabur Komutanı Binbaşı Ali Soner Bozan'dan bilgi aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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