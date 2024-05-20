Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi \'Doğada Gençlik Yürüyüşü\'ne katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Pehlivan, gençler ve öğretmenlerle bir araya gelerek konuşma yaptı ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını inşa etme çağrısı yaptı.

20.05.2024 10:51
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi'ndeki Doğa Park Mesire Alanında gerçekleştirilen yürüyüşte gençler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yürüyüş öncesi katılımıcılara seslenen Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Mersin'de çoşkuyla kutladıklarını belirterek, "105 yıl önce başlayan milli mücadelede aziz ecdadımız göğsünü vatana siper etti, canını feda etti ve Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadeleler sonucu 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla Cumhuriyetimiz ilan edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılını, geçen yıl coşkuyla kutladık. Bu yıl Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bu yüzyılda, geçtiğimiz yüzyıldan ve şanlı tarihimizden güç alarak Türkiye Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılı'nı başta siz gençlerimiz olmak üzere hep birlikte, müşterek bir gayretle çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu yolda gençlerimiz gururumuzdur, umudumuzdur. Gençlerimiz en büyük güç kaynağımızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yaklaşık 5 kilometrelik parkurda 'Doğada Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi, katılımcılar tarafından Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Toroslar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Yıldırım, Milli Eğitim Arama Kurtarma ekibi, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi 'Doğada Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika
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