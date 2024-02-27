Mersin ve Oberhausen Belediyeleri İklim Eğitimi Projesi İçin İş Birliği Yaptı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kardeş kenti Almanya'nın Oberhausen Belediyesi iş birliğiyle, 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Oberhausen Belediyesi'ni temsilen 6 kişilik bir ekibin katıldığı toplantı, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kenti Almanya'nın Oberhausen Belediyesi iş birliğinde 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle son yıllarda artış gösteren iklim krizinin getirmiş olduğu problemler ve yaşanan iklim değişikliklerinin önüne geçilmesi için yapılması gereken konular ele alındı. İklim ve çevre konusunda hem yerel, hem de uluslararası yönetimlere çok sorumluluk düştüğünün ve bu paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda; Oberhausen'dan gelen temsilciler ile Büyükşehir Belediyesi'nin iklim ve çevre ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmalardan bahsedilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Almanya'nın Oberhausen kentinden Oberhausen Belediyesi'ni temsilen 6 kişilik bir ekiple toplantı yaptıklarını kaydeden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, etkinliğin 3 gün süreceğini dile getirdi. Projenin Oberhausen Belediyesi ile ortak bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Zorlu, şunları söyledi:

"Projenin amacı; hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, hem de Oberhausen'da iklimin korunması, iklim değişiklikleri ile ilgili uyum ve azaltım çalışmaları hakkında birbirimize bilgi aktarmaktan oluşuyor. Bizler burada yapmış olduğumuz çalışmaları, onlar da kendi yaptığı çalışmaları bize aktaracaklar. Aynı zamanda iklim konusundaki eğitimlerin nasıl yapılacağına dair de bilgi paylaşacağız."

İklim ve çevre ile ilgili çalışmaları, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile birlikte bir adım daha ileri taşıdıklarını da aktaran Zorlu, merkezin açıldığı günden bu yana çoğunluğu 6-14 yaş arası çocuklardan oluşan 45 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini de sözlerine ekledi.

Oberhausen'dan gelen ekibin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni de incelediğini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Onlar burayı gezmekten çok memnun oldular. Almanya'da böyle bir merkezin bulunmadığını ve burayı gıpta ile gezdiklerini ifade ettiler. Böyle bir şeye öncülük etmek de, bizler için oldukça mutluluk verici bir duygu. Daha önce de bir proje kapsamında merkezimizi Almanya'dan ziyaret eden bir ekip oldu. Yakın zamanda biz de bir ekip olarak Oberhausen'ı ziyaret ederek, onların yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Böylece uluslararası ilişkilerimizi daha iyi noktaya taşımış olacağız. Bu yürütülen çalışmaların bir amacı da, burada vermek istediğimiz eğitimleri vermek ve iyi uygulama örneklerini diğer alanlara taşımak. Böylelikle karşılıklı olarak bilgi aktarma ve diyalog sağlamış olacağız."

Etkinliğin sonunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Oberhausen Belediyesi'nin kardeş şehir olmasının 20. yıl dönümü kutlandı. 20. yıla özel pasta kesilen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer alarak, Oberhausen'dan gelen temsilcilere hediyelerini takdim etti.