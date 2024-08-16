Mersin Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nden Köpek Sahiplenme - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nden Köpek Sahiplenme

Mersin Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımevi\'nden Köpek Sahiplenme

Mersin Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen ve bakımları yapılan 'Paşa' adlı yavru köpeği site sakinleri sahiplendi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm sitelere sahiplenme çağrısında bulundu.

16.08.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Mersin Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen ve bakımları yapılan 'Paşa' adlı yavru köpeği site sakinleri sahiplendi. Paşa'yı site sakinlerine teslim eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm sitelere sahiplenme çağrısında bulundu.

Yenişehir Belediyesi kurduğu 15 bin metrekarelik hayvan bakımevinde çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığı, bakımlarının yapıldığı ve eğitildiği bakımevinde hayvanların sahiplendirilmelerine de imkan sağlanıyor. Belediye Başkanı Özyiğit'in sahiplenme çağrısına Dara Sitesi sakinleri yanıt vererek, Paşa adlı yavru köpeği sahiplenme kararı aldı.

"Bir yıl boyunca ücretsiz mama desteği veriliyor"

Başkan Özyiğit, site sakinlerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Site sakinleriyle bakımevinde bir araya gelen Özyiğit, "Paşa, artık size emanet. Ona gözünüz gibi bakacağınızdan hiç şüphemiz yok. Halkımıza örnek olmasını diliyorum. Sokak hayvanları konusunda şikayet etmekle sorun çözülmez. Herkesin üzerine düşen bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor" dedi. Özyiğit, belediyeye ait bakımevinden hayvan sahiplenenlere bir yıl boyunca ücretsiz mama desteği verildiğini de hatırlattı.

Sitenin yöneticisi Bilal Uğur ise "Buraya gelirken bu kadar güzel bir bakımevi ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Temizliği, çalışanların duyarlılığı ve güler yüzü bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nden Köpek Sahiplenme - Son Dakika

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