 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehirli üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim yardımlarının ilk ödemelerini gerçekleştirdi. Lisans öğrencilerine 6500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 3000 TL olarak verilen eğitim yardımları öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, gençlere başarılar dileyerek her yıl nakdi yardımlarla eğitim hayatlarına katkıda bulunduklarını belirtti.

Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı
24.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:18
Abone Ol

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehirli üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim yardımlarının ilk ödemeleri yatırıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehirli 843 üniversiteli gencimize ulaşan bu eğitim yardımlarının, başarılarınıza katkı sunmasını diliyorum. Daima yanınızdayız" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, devlet üniversiteleri ile Türkiye veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak eğitim gören Yenişehirli öğrencilere ilk yıl için nakdi eğitim desteği veriyor. Lisans öğrencilerine 6500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 3000 TL olarak verilen eğitim yardımlarının ilk ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bilgiyle donanmış, eğitimli ve düşünce yeteneği gelişmiş gençlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bunu hiçbir zaman unutmuyor ve onlara güveniyoruz. Zor koşullar altında eğitim hayatlarını sürdürdüklerini çok iyi biliyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak kentimizde gelen üniversiteli gençlerimize yurt ve misafirhanemizle barınma imkanı sunarken, hayata geçirdiğimiz Öğrenci'Ye projesi ile de esnaflarımızla iş birliği yaparak, öğrencilere ücretsiz yemek desteği veriyoruz. Elbette Yenişehirli üniversiteli gençlerimizi de unutmuyor ve her yıl nakdi yardımlarla eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yanındayız, kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Abdullah Özyiğit, Mersin Yenişehir, Türkiye, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı - Son Dakika


23:16
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımları Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement