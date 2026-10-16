Mersinli çiftçi Naciye Şahin, 1 milyon 400 bin TL\'lik ödülle emekli olmayı planlıyor.

Mersin'de köy hayatını paylaştığı videolarla sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçiye ulaşan 57 yaşındaki çiftçi Naciye Şahin, katıldığı bir yarışmada 1 milyon 400 bin TL kazandı. Çocukluk hayalini sosyal medya sayesinde gerçekleştiren Şahin, kazandığı parayla Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmayı ve evinin çatısını yaptırmayı planladığını söyledi.

Merkez Mezitli ilçesi Pelitkoyağı Mahallesi'nde yaşayan Naciye Şahin, çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurduğu kamera karşısına geçme isteğini sosyal medya sayesinde gerçekleştirdi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve köy hayatını, tarımsal üretimi, günlük yaşantısını paylaştığı videolarla kısa sürede yaklaşık 400 bin takipçiye ulaşan Şahin, bu kez televizyon ekranlarında dikkat çekti. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı ATV'deki 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasına katılan Şahin, bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan büyük para ödülüyle ayrıldı. Yarışmanın ardından yaşadığı mutluluğu anlatan Şahin, kazandığı parayı öncelikle Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmak ve evinin bakımını yaptırmak için kullanacağını belirtti.

"Bir gün fark edileceğimi biliyordum"

Beş çocuklu bir ailenin en büyüğü olduğunu ve köy şartlarında eğitim hayatına devam edemediğini belirten Şahin, çocukluğundan bu yana kamera ve mikrofonlara büyük ilgi duyduğunu söyledi. Köylerine gelen televizyon ekiplerinin dikkatini çekebilmek için sürekli ön plana çıkmaya çalıştığını anlatan Şahin, "Şimdi ben çocukluğumdan beri hep hayal ediyordum. Okuyamadım, ilkokul mezunuyum. Beş çocuklu bir ailenin en büyüğüyüm. Biz burada köy şartlarında okuyamadık, kaldık öyle. Ama benim içimde duruyordu. Köye bir kaymakam gelir, vali gelir, böyle seçim olur, kameralar gelir, ben koşarım kahvenin önüne, kameralar beni görsün, mikrofon uzansın. Kameraya, mikrofona bir merakım vardı. O da hiçbir zaman olmadı. Pazara giderim, orada belediye başkanı gelir, bir çekim olur, ben koşarım, öne girerim, bir türlü fark edilemedim. Ama bir gün fark edileceğimi biliyordum" dedi.

"Bizim hayatımız zaten bir film"

Sosyal medyada içerik üretmeye oğlunun desteğiyle başladığını anlatan Şahin, yaklaşık 13 ay önce çekilen videolarının ilgi görmesiyle çocukluk hayaline kavuştuğunu kaydetti. İlk başlarda oğlunun bu fikre sıcak bakmadığını ancak daha sonra birlikte videolar çekmeye başladıklarını aktaran Şahin, "Bu telefonlar çıkınca, sosyal medya, oğlana yalvardım. 'Oğlum' dedim, 'ne olursun beni çek at.' O da bir sene boyu biraz çekmedi. 'Anne, olur mu, olmaz mı, yaşın ilerledi, yapmayalım' dedi. Oğlana diyordum 'Sen radyo televizyonculuk oku, beraber yayın yapalım. O da başka şey okudu. Benim hayalim kaldı diye üzülüyordum. Çok şükür kalmadı. Oğlan sonra beni çekmeye başladı. 1,5 sene olmadı daha. 13 ay oldu. İşte öyle bir başladık" diye konuştu.

Köydeki günlük yaşantısını ve çiftçilik faaliyetlerini doğal halleriyle paylaşmaya başladığının altını çizen Şahin, "İlk başladığımızda oğlum 'anne, biz ne çekeceğiz, ne yapacağız?' 'E oğlum' dedim, 'bizim hayatımız zaten bir film, köylüyüz, üreticiyiz, çiftçiyiz. Her gün bağda, bahçede ne yapıyorsak onu atalım.' E 'Üstümüz başımız düzgün olmaz.' 'Olmasın' dedim. 'Ne varsa üstümüzde.' Güzel bir kitlemiz oldu, bayağı bir takipçim oldu. Dört ayrı kanalda (sosyal medya) ekliyim. Anne dedi, 'Her kanala yapalım mı?' 'Her kanala yap' dedim. 'Hodri meydan, dünya görsün Naciye'yi' dedim" ifadelerini kullandı.

"Bağ-Kur borcumu ödeyip emekli olmayı düşünüyorum"

Sosyal medyada yakaladığı başarının ardından televizyon yarışmasına başvurduğunu ve davet edilerek programa katıldığına da değinen Şahin, yarışmada kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini de açıkladı. Önceliğinin emekli olmak ve evinin akan çatısını yaptırmak olduğunu belirten Şahin, geriye para kalması halinde çocuklarına ve torunlarına da destek olmak istediğini söyledi. Şahin, "Başardım, çok şükür. İlerleyince de ATV programına başvurdum. Onlar da beni kabul etti, çağırdı, davet etti, gittim. Orada da yarışmam çok güzel geçti. Onlar da beni güzel konuk etti iki hafta. Oradan da iyi bir miktar aldım, çok şükür. O parayla da ne yapacaksın dersen, benim biraz bağ kur borcum var, ödeyip emekli olmayı düşünüyorum. İşte evimin çatısından akan yerler var, bir çatı yaptırmayı düşünüyorum. Para artarsa oğlanlara, torunlara destek çıkarım. Yani yeter ki para olsun, her yerde kullanılır" diyerek sözlerini tamamladı.