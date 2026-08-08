Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı
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Mersin basınının deneyimli isimlerinden gazeteci Duygu Öksüz Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin basınının deneyimli isimlerinden gazeteci Duygu Öksüz Canova, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesinin ardından bugün sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Duygu Öksüz Canova için Mezitli Mezarlığında cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze merasimine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra siyasi parti ve iş dünyası temsilcileri, basın mensupları, Canova'nın mesai arkadaşları ile ailesi ve yakınları katıldı.

Mersin basınında uzun yıllar görev yapan Canova, meslek yaşamı boyunca kent basınına yaptığı katkılarla tanındı. Canova, bir dönem Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde de bulundu.

Canova'nın vefatının ardından taziye mesajı yayımlayan Başkan Vahap Seçer, "Şehrimizin önde gelen gazetecilerinden, bir dönem mesai arkadaşlığı yaptığım Duygu Öksüz Canova'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Duygu Öksüz Canova'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Başkan Seçer, defin işlemlerinin ardından Canova'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mezitli, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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