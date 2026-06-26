Fırat Kalkanı\'nda Şehit Olan Astsubay Kenan Şahin Mersin\'de Toprağa Verildi

Suriye'de Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 24 Haziran'da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), sağlık ekiplerince helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Laal Paşa Camisine götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Mersin Valisi Atilla Toros, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Mut Yeni Belediye Mezarlığındaki şehitlikte dualarla toprağa verildi. - MERSİN