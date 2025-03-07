Merve Gülcemal, Başiskele'de 'Ailenin Kalbi Kadın' Söyleşisiyle Kadınlar Günü'nü Kutlayacak

Yerel

Başiskele'de düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal, bugün ailede kadının yeri ve önemi anlatacak.

Ramazan'ın manevi coşkusunu paylaşmaya devam eden Başiskele Belediyesi, bu Ramazan ayında da dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu. Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte Başiskele'de yaşayan vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşi programında bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde bugün saat 21.15'te gerçekleştirilecek söyleşi programında Eğitimci ve Yazar Merve Gülcemal katılımcılara ailede kadının yeri ve önemi hakkında önemli bilgiler paylaşacak. - KOCAELİ