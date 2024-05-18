Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Gençlere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Gençlere Kapılarını Açtı

Merzifon 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Gençlere Kapılarını Açtı

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencisi gençlere kapılarını açtı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı. Amasya'nın Merzifon ilçesindeki üssü gezip savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, 'Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız' dedi.

18.05.2024 10:02
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Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencisi gençlere kapılarını açtı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki üssü gezip savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, "Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği etkinliğe katılan Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine birliğin görevleri ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Savaşan şahin F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanan öğrenciler, uçak müzesinde sergilenen eski uçakların önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

151'inci Filo ve Melek Filo ile tatbikata katıldılar

Çağrı adı 'Tunç' olan 151'inci Filo bünyesindeki F-16 savaş uçaklarını yakından tanıma şansı bulan gençlerden biri pilot giysilerini giyip bindiği savaşan şahinin içinden poz verdi. Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları olarak bilinen "Melek Filo" bünyesindeki helikoptere de binen gençler, gerçeği aratmayan arama-kurtarma tatbikatında da askeri teçhizat giyip rol üstlenmenin heyecanını yaşadılar. Gençler, güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası dakikalarla yarışılan tahliye çalışmalarında en aktif rolü oynayan timlerin çalışmalarını gururla takip etti.

Tüyleri diken diken eden koreografi

Etkinliğin finalinde yerde konuşlu 3 adet F-16 savaş uçağının yanında sıralanan pilotlar, askeri personel ve öğrenciler Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Helikopterin de katıldığı koreografiyi üstlerinden yakın uçuş yapan 3 adet F-16 uçağı tamamladı. Öğrenciler, uçakların çıkardığı sesin de etkisiyle tüyleri diken diken eden o anları yaşamanın gururunu paylaştı.

"Onlar gökyüzünde uçtuğu sürece biz burada huzurluyuz"

F-16 savaş uçağına binmenin sevincini yaşadığını belirten Yusuf Coşkun, "Küçüklükten bu yana hayalim savaş pilotu olmaktı. Etkinlikle bu hayalime çok katkı sundular. F-16'ya binmek inanılmaz, çok güzel bir duygu. Benim için muhteşem bir deneyim oldu" diye konuştu. Tıp eğitimi almayı planlarken katıldığı bu etkinlikte kadın askeri tabiple tanışıp sohbet eden Betül Tekçam, askeri tabipliğe yönelmeyi hedeflediğini söyledi. Cesur pilotların gösterilerine hayran kalan Zeynep Ünal da, "Onlar gökyüzünde uçtuğu sürece biz burada mutlu ve huzurluyuz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde ve kalplerinizde"

Ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları gençlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ise, "Bu bayramı gençlere hediye eden Atatürk, Türkiye'nin aydınlık geleceğini gençlerde görmüştür. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde ve kalplerinizdedir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Gençlere Kapılarını Açtı - Son Dakika

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