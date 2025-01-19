Merzifon Belediyesi\'nden Halk Kart Uygulaması Başladı

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Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Merzifon Belediyesi, 2025 yılı için 12 ay boyunca bin kişiye her ay 800 TL'lik alışveriş imkanı sağlayacak yeni Halk Kart'larını sahiplerine teslim etmeye başladı. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan, "Başkanımızın bir sözü var. Kendisi iletmemi istedi; 'Bu halk kartlar sizlere ananızın ak sütü gibi helal' dedi.

Merzifon Belediyesi, bin kişiye her ay 800 TL'lik alışveriş imkanı sağlayacak olan yeni Halk Kart'larını sahiplerine teslim etmeye başladı.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan Halk Kart'ın bu sene 4. yılı olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Her zaman belediye olarak dedik ki yaptığımız çalışmaları sürdürülebilir kılmak, devamlılığını sağlamak bizim en öncelikli ilkelerimizden halk kart mesaimizde bunu başardığımız için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Her yıl bir önceki yıldan daha fazla sayıyla imkanlarımız dahilinde meblağı arttırarak 'Halk Kart' mesaimizi devam ettiriyoruz. Aylarca önce arkadaşlarımız evlerinize tahkikata geldiler, sorgularınız yapıldı. Yine hakkaniyetli bir şekilde halk kart sahiplerini bulacak. Başkanımızın bir sözü var. Kendisi iletmemi istedi. 'Bu halk kartlar sizlere ananızın ak sütü gibi helal' neden helal çünkü bunlar sizlerin ödediği vergilere, ödediğiniz faturalarla size geri dönen bir hizmet. Hak ettiğiniz bir hizmet. Belediyemin bana bir desteği diye kullanacaksınız. Çocuklarımızın okula giderken ki gıda ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak inanın çok büyük mutluluk. İnşallah bu şekilde de sağlıkla devam edeceğiz."

Konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulunan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da "Zorlu ekonomik koşullarda bu yıl 4. hizmet yılı olan Sosyal Destek Kartı projemizle, hemşerilerimizin evlerine, çocuklarımızın okula giderken gereksinim duyduğu gıda ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunabilmekten, en önemlisi bunun devamlılığını sağlayabilmekten mutluluk duyuyoruz. Halk Kartlarımızı ilk gününden bu güne sağlıklı, hakkaniyetli, hiçbir zaman ayrım yapmadan, tamamen prosedürlere uygun şekilde yürütülen bir mesaiyle sahiplerine teslim ediyor olmaktan da ayrıca gururluyuz. Hayırlı uğurlu olmasını, hemşerilerimizin kartlarını sağlıklı günlerde güle güle kullanmalarını diliyor, süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.