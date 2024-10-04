Mesane Kanseri Hastası Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Mesane Kanseri Hastası Sağlığına Kavuştu

73 yaşındaki Yakup Önar, Niğde'de gerçekleştirilen ameliyatla mesane tümöründen kurtuldu.

04.10.2024 23:54
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73 yaşında mesane tümöründen kurtuldu

NİĞDE - Mesane kanseri hastası Niğde'de ilk kez yapılan Radikal Sistektomi Üriner Diversiyon cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 2 ay önce mesane şikayeti ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 73 yaşındaki Yakup Önar, Üroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Böcü tarafından Radikal Sistektomi Üriner Diversiyon yöntemi ile ameliyat edildi. Hekimlerin başarılı çalışmaları sayesinde hastaların başka şehirlere sevk edilmeden kentte tedavi edildiklerini belirten Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarla hastanede başarılı operasyonlara imza atıldığını ifade etti. Kanser hastalarının Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa bulmaya devam edeceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ise; operasyonda emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Böcü ve ekibine teşekkür etti.

Hastaneye ilk başvurduğunda idrar yolu enfeksiyonu olduğu sanılan hastanın yapılan tetkiklerinde mesanenin tamamına yakınını dolduran tümör tespit ettiklerini ifade eden Üroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Böcü yaptığı açıklamada; mesane tümörü görülen hastalar için en etkin tedavi yöntemlerden birisi olan 'Radikal Sistektomi' yöntemini artık Niğde'de uyguladıklarını söyledi. Radikal ürolojik, onkolojik ve fonksiyonel cerrahileri Niğde'de başarı ile uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Kadir Böcü, başarılı geçen operasyon sonrası Yakup Önar'ın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Geçirdiği ameliyat sonrası mesanesini kaplayan tümörden kurtulan Yakup Önar; hastane yetkilileri, doktor ve çalışanlara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Başka şehre gitmeden Niğde'de bu ameliyatı olabildiğim için mutluyum. Allah devletimizden razı olsun. Doktoruma ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mesane Kanseri Hastası Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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