Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

03.05.2022 00:58
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

Filistin'de 200 bin kişi, bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

Filistin'de 200 bin kişi, bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

Filistin'de Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Bayram namazının vaizi Şeyh Muhammed Salim, namazın ardından yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsederek, Mescid-i Aksa'nın İsrail işgalinden korunması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Salim, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklara da selamlarını ileterek, serbest bırakılmalarını istediklerini dile getirdi. - KUDÜS

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Filistin, Bayram, Mescit, Aksa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı - Son Dakika


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