Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesinden İdlib'e yardım eli - Son Dakika

Diyarbakır ve Ankara'dan yurt içi ve yurt dışına hizmet veren Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Diyarbakır'ın tatlı markası olan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru ailelere yardımda bulundu. Babası Sıtkı Altunbay'ın talimatıyla İdlib kentinde, bin aileye iftar yemeği, çocuklara kıyafet ve gıda yardımında bulunduklarını aktaran Süleyman Altunbay, ailelerin ve yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Altunbay, "Böylesine kutlu bir zaman diliminde, bin yetim çocuğumuz ve ailesini iftarda ağırladık. Bin yetim evladımıza bayramlık elbise ve yine ekonomik durumu elverişli olmayan, bin aileye gıda yardımında bulunduk. Çocuklarımız ve ailelerinin sevinçleri görülmeye değerdi. Elbette ki, onları böyle mutlu görünce, bizler de çok seviniyoruz. Nasip olursa, bu tür çalışmalarımıza, önümüzdeki süreçte, farklı konseptlerde devam edeceğiz" dedi.

Memnuniyetlerini ileten ve hayır dualarını ifade eden bütün vatandaşlara, en kalbi duygularla teşekkür ettiklerini dile getiren Altunbay, "Kardeşlik zincirine yeni halkalar eklediğimiz için çok mutluyuz. Bin yetim çocuğumuz ve ailesiyle beraber iftar yapmak, son derece özel bir duygu gerçekten. Bin yetim evladımıza bayramlık elbise ve yine bin aileye gıda kolilerini teslim ederken, öyle güzel anlar yaşadık ki. Bunun yanı sıra, hazırladığımız bol miktarda tatlı çeşitlerimizi de, paketleyip, onlara ulaştırdık. İftar sonrası onlara tatlılarımızdan ikram ettik. Bu mutluluğu gerçekten yaşamak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu tür sosyal yardım çalışmalarımızı, geniş bir yelpazede sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR