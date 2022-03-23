MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
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MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

23.03.2022 09:35
MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 20 adet üst yapılı araç satın alarak, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 20 adet üst yapılı araç satın alarak, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, ilk etapta gelen 5 adet iş makinesi nakil aracı, 2 adet su tankeri, 1 adet sepetli platform aracın yanı sıra 1 adet katlanabilir bomlu vinç, 1 adet kanal açma, 6 adet kombine kanal açma ve temizleme aracı ile 4 adet vidanjör olmak üzere toplam 20 adet üst yapılı aracı bünyesine kattı.

MESKİ, yeni alınan araçlarla ergonomi, performans ve işlevsellikleri itibariyle akaryakıt tasarrufu ve yedek parça maliyetlerini daha düşük seviyelere çekiyor. Araç ve iş makinelerini bünyesine kazandıran MESKİ, hem daha çevreci, güçlü, teknolojik performansı yüksek bir araç parkına sahip oluyor hem de hizmetlerini daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sürdürüyor. - MERSİN

MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tragger, Mersin, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika


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