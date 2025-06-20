Meslek Lisesi Başarısı: Elif'in Hedefi Dünyanın İlk 100 Üniversitesi - Son Dakika
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Meslek Lisesi Başarısı: Elif'in Hedefi Dünyanın İlk 100 Üniversitesi

20.06.2025 22:49
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Elif Tuana, meslek lisesine geçtikten sonra okul 1'incisi oldu ve Xi'an Jiaotong University'de burslu okumayı hedefliyor.

Anadolu lisesini bırakıp meslek lisesini tercih etti, okul 1'incisi oldu

Üç dönem sonra meslek lisesine geçti, şimdi dünyanın ilk 100 üniversitesini hedefliyor

Öğrenci Elif Tuana Çalışkan:

"Xi'an Jiaotong University'de yüzde 100 burslu okumak istiyorum"

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı:

"Mesleki eğitim görmediği halde 1'inci olan öğrencimiz bizim için iftihar vesilesi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Anadolu Lisesinde geçirdiği 3 dönemin ardından tercih ettiği Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne nakil olup 10'uncu sınıfların 1'incisi olan Elif Tuana Çalışkan, dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer alan Xi'an Jiaotong University'e gitmeyi hedeflediğini belirtti.

Ortaokuldan mezun olduktan sonra çevresinin yönlendirmesi üzerine Anadolu lisesini tercih eden öğrenci Elif Tuana Çalışkan, okullarına tanıtım için gelen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sırrı Kabadayı ile tanıştıktan sonra nakil olmaya karar verdi. Çalışkan, okulunda geçirdiği 3 dönemin ardından eğitim hayatını Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam ettirmeye başladı. Meslek lisesine kısa sürede adapte olan Çalışkan, okulunda 10'uncu sınıfların 1'incisi oldu. Dönem sonunun gelmesiyle birlikte Müdür Kabadayı, gösterdiği üstün başarı nedeniyle öğrenciye karne ile birlikte onur belgesi, plaket ve altın ödülü takdim etti. Aslında en başından beri meslek lisesinde okumak istediğini söyleyen Çalışkan, şimdi ise eğitim gördüğü lisenin kardeş okul protokolü imzaladığı ve bazı uluslararası sıralamalarda dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer alan Xi'an Jiaotong University'e (Şiyan Teknik Üniversitesi) gitmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Mesleki eğitim görmediği halde 1'inci olan öğrencimiz bizim için iftihar vesilesi"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, "Üç dönem hiç mesleki eğitim görmeden okulumuzda mesleki eğitim gören öğrencileri geçerek böyle bir başarıyı elde etmesi bizleri gerçekten çok sevindirdi. Buradan şunu ifade etmek istiyorum, 9'uncu sınıfta sınıfını geçen tüm lise öğrencileri meslek liselerine geçiş yapabilir. Bu geçiş tarihi de 15 Temmuz, bu tarihten sonra öğrenciler isterlerse düz liselerden, Anadolu liselerinden okulumuza nakil talebinde bulunabilirler ve mesleki eğitim görebilirler. İşte 3 dönem, 1 buçuk yıl mesleki eğitim görmediği halde buraya nakil olan ve bu öğrenciler arasında okul 1'inciliğine hak kazanan Elif Tuana Çalışkan öğrencimiz de bizim için gerçekten iftihar vesilesi" dedi.

"Xi'an Jiaotong University'de yüzde 100 burslu okumak istiyorum"

Öğrenci Elif Tuana Çalışkan ise, başarısı ve gelecekteki hedefiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında ilk başta zaten meslek lisesine gitmek istiyordum, ama sonradan iyi bir üniversite için Anadolu lisesini tercih ettim. Çünkü yakınlarım sürekli Anadolu lisesinden daha kolay geçiş yapacağımı söylediler. Sonra Sırrı hocayla tanıştık, onlar bizim okulumuza tanıtım yapmaya gelmişlerdi. Onunla tanıştıktan sonra ailemle 2-3 gün düşündük. Sonra geçmeliyim diye düşündüm, hatta bu da son fırsatımdı. Sonra geçtik ve şu anda çok memnunum, iyi ki gelmişim. Kardeş okulumuz olan Çin'deki Xi'an Jiaotong University'de elektrik ve elektronik mühendisliğini yüzde 100 burslu okumak istiyorum, bu yüzden çalışmalarımız devam ediyor.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Eskişehir, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek Lisesi Başarısı: Elif'in Hedefi Dünyanın İlk 100 Üniversitesi - Son Dakika

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