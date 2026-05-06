Mesleki Eğitim Kursları Protokolü İmzalandı - Son Dakika
06.05.2026 01:04
BEUN, İŞKUR ve BİM işbirliğiyle nitelikli işgücü yetiştirme kursları için protokol imzaladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile BİM Birleşik Mağazalar iş birliğinde "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Kapsamında Mesleki Eğitim Kursları Protokolü" imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk ile BİM Birleşik Mağazaları Mali ve İdari İşler Müdürü Ayhan Sarı katıldı.

Protokol kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile katılımcıların sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde yetiştirilmesi, eğitim sürecinin ardından ise istihdama doğrudan kazandırılması hedefleniyor. Programın, kursiyerlerin yalnızca mesleki yeterliliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda iş gücü piyasasına daha donanımlı ve hazır bireyler olarak katılmalarına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Kamu üniversite ve özel sektör işbirliği güçleniyor

İmzalanan protokolün, kamu kurumları, üniversite ve özel sektör arasında kurulan güçlü iş birliğinin somut bir örneği olduğu vurgulandı. Bu modelin, yerel ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmede önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemiz, Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğümüz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile BİM Birleşik Mağazalarının kıymetli katkılarıyla önemli bir iş birliğini daha hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliği, günümüz dünyasında nitelikli iş gücü yetiştirmenin en önemli yollarından biridir. Bu protokol de bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır. Eğitim süreci sonunda kursiyerlerimizin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları ve istihdam edilmeleri en temel hedefimizdir. Protokolün üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

