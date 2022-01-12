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Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak - Son Dakika

Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak

12.01.2022 12:40

Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracakMANİSA Mesleki Eğitim Programı ile haftada sadece bir gün okula gidecek olan öğrenciler kalfalık, ustalık ve meslek lisesi diploması alacaklar.

Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak

MANİSA Mesleki Eğitim Programı ile haftada sadece bir gün okula gidecek olan öğrenciler kalfalık, ustalık ve meslek lisesi diploması alacaklar. Öğrenciler haftada bir gün okula gelerek, kalfalık, ustalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diplomasının da sahibi olurken, asgari ücretin yüzde 30 ve 50 oranında da maaş alabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı oluşturuldu. Program kapsamında okula gelemeyen veya eğitime devam etmeyen öğrencilerin yeniden kazanılması hedefleniyor. Bu tür öğrencilerin kazanılması amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve öğrencilerin kazanılması için yapılacak çalışmalar hakkında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sektör temsilcileri ve mesleki okulların temsilcileri bir araya geldi.

Hem okuyacak hem meslek sahibi olacak hem de maaş olacak

Alaşehir Şehit Efkan Anadolu Teknik Meslek Lisesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Müdür yardımcısı Tuba Buket Aydemir, Sivil Toplum Örgütleri, sektör temsilcileri, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, meslek lisesi müdürleri katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuba Buket Aydemir slayt gösteri ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri projesini anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Cumhurbaşkanımızın desteği ile Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye genelinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı oluşturdu. Devamsızlıktan sınıf tekrarına düşen, ders başarısı olarak belli düzeyde olan veya olmayan her öğrencimiz bu programa gelip kayıt olabilir. Haftada bir gün okula gelecekler. Dört gün işletmeye gidecek. Meslek lisesine giden bir öğrenci lise birinci sınıftan, yani 15 yaşından itibaren tamamen devlet garantisiyle maaş alacak. Lise 1 ve 2. sınıfta olan bir öğrenci her ay devletten askeri ücretin yüzde 30'u oranında maaş alacak. Sigortaları yatacak. Lise 3. sınıfta asgari ücretin yüzde 50'si oranında maaş alacak. İşletmeler hiç para ödemeyecekler. Öğrenciler ayrıca 11. sınıfta kalfalık, 12. sınıfta ustalık belgesi sınavlarına girerek, belgelerini alabilecekler. Bunun yanında teorik dersleri vererek, lise diploması alabilecekler. Bir taşla üç kuş vurabilecekler. Program sayesinde öğrencimiz kazanacak, işletme kazanacak, ülke kazanacak, devletimiz kazanacak. Bu öğrencilerimize, velilerimize, sektör temsilcilerimize duyuruyoruz." dedi.

Sektör temsilcileri de memnun

Sektör temsilcisi Yaşar Çataldere, "Çok güzel verimli bir toplantı oldu. Okul, veli, usta öğretici sektörüyle ilgili sac ayağı oluşturuldu. Bu tür toplantıların devam etmesini istiyorum." derken, STK'lar adına bir açıklama yapan Şevki Ağırbaş, "Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş tarafından düzenlenen mesleki belgelerle ilgili toplantıya katıldık, bilgilendirildik. Biz de üyelerimize ve çevremizi bilgilendirerek, katkıda bulunacağız. Bu tür çalışmalar hem bizlerin, hem de öğrencilerimizin meslek dallarında gelişeceklerine inanıyor ve güveniyorum." diye konuştu.

Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak
Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak
Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Hisarcık, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesleki Eğitim Programı ile öğrenciler bir taşla 3 kuş vuracak - Son Dakika
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