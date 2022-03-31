Mesut Ergin: "Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız" - Son Dakika
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Mesut Ergin: "Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız"

31.03.2022 14:26
Mesut Ergin: "Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte yaşanan sıkıntıları dinlemek ve belediyenin Ayvalık halkına sunacağı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla mahalle...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte yaşanan sıkıntıları dinlemek ve belediyenin Ayvalık halkına sunacağı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla mahalle muhtarlarını ziyaret programı başlattı.

İlk gün programında Ayvalık merkez mahallelerinden; Gazikemalpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Bülbün, Hayrettinpaşa Mahalle Muhtarı Recai Bayar, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Mehmet Erbilge, Fevzipaşa-Vehbibey Mahalle Muhtarı Erkan Akar, Zekibey Mahalle Muhtarı Ahmet Özek ve ziyaret edildi. Ziyaretlere; Özel Kalem Müdürü Arda Bayri ve beraberindeki, zabıta, fen işleri, park ve bahçeler, sosyal ve temizlik İşleri müdürlüklüleri yetkilileri eşlik etti.

Ayvalıklımuhtarların mahallesine, orada yaşayanlara, hizmet aşkıyla dolu olan çalışmalar yaptıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediye olarak gücümüzün yettiği yere kadar muhtarlarımızın yanındayız, istek, öneri ve taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlar bizim mahallelerdeki en yakın temsilcilerimiz. Muhtarlarımız bize hiçbir zaman şahsi talepleriyle gelmiyorlar. Her zaman öncelikleri mahalleleri. Sorunları iletirler, biz de önerileri en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Onları ilgili birimlerin sorumlularıyla sık aralıklarla ziyaret ediyoruz. Ayvalık Belediyesi olarak muhtarlarımızla beraber çalışmaktan mutluyuz. Birlikte Ayvalık anlayışıyla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızın belediyemize verdikleri hizmet, destek ve dayanışma için teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız
Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız
Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız
Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız
Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız
Mesut Ergin: Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız

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Kazım Karabekir, Mesut Ergin, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mesut Ergin: 'Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız' - Son Dakika


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