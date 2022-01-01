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'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi - Son Dakika

'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi

01.01.2022 02:44
'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi

Erzincan'da uygulamaya başlanılan 'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncü toplantısı Kemah'ta düzenlendi.

Erzincan'da uygulamaya başlanılan 'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncü toplantısı Kemah'ta düzenlendi.

'Meşveret Erzincan' projesi kapsamında Kemah ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak Kemah Kaymakamlığını, ardından da Kemah Belediye Başkanlığını ziyaret ettiler. Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak ve Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan'dan ilçede sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Makas, Kaymakam Pekpak'a ve Belediye Başkanı Aslan'a başarılar diledi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Güvenlik güçleri ile bir süre görüşen Vali Makas, ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Makas esnaf ziyaretinin ardından Kemah'ta yapılan ve devam eden hizmetler ile yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla; sorun, öneri ve taleplerin ele alındığı, soru cevap şeklinde gerçekleşen 'Meşveret' toplantısına katıldı.

Kemah Semt Kütüphanesi Salonunda gerçekleşen toplantıda, Vali Makas'ın açılış konuşmasının ardından Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ve Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan tarafından ilçedeki hizmetler ve çalışmalar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman tarafından il ve ilçelerde yapılan yatırımlar ve yeni projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler.

İstek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantı sonunda Vali Mehmet Makas, toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla buradayız, vatandaş odaklı kamu yönetimi amacıyla buradayız, derdimiz dua almak. Biz bugün ziyaret ettiğimiz tüm Kemahlı esnaflarımızdan şükür kelimesini duyduk, asayiş anlamında da devletin asli görevi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak. Bu amaçla güvenlik güçlerimiz milli teknolojimizle 24 saat görevlerinin başındalar ve bölgemizde önemli başarılara imza atıyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi. - ERZİNCAN

'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi
'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi
'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi
'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi
'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi

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Mehmet Makas, Hisarcık, Erzincan, Kemah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Meşveret Erzincan' projesinin dördüncüsü Kemah'ta düzenlendi - Son Dakika
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