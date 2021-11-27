Üye Girişi
"Meşveret Erzincan" toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı - Son Dakika

"Meşveret Erzincan" toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı

27.11.2021 11:20
"Meşveret Erzincan" toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde düzenlenecek olan "Meşveret Erzincan" toplantılarının ikinci ayağı Üzümlü ilçesinde yapıldı.

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde düzenlenecek olan "Meşveret Erzincan" toplantılarının ikinci ayağı Üzümlü ilçesinde yapıldı.

Erzincan'da muhtarlar ve vatandaşların dile getirecekleri sorunların ve taleplerin orada bulunan ilgili kurum müdürleri ve yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması yönünde gerekli bilgilendirmelerin ve girişimlerin yapılacağı yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında başlayan toplantıların ilki geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gerçekleştirildi. Projenin ikinci durağı ise Üzümlü ilçesinde "Meşveret Üzümlü" adıyla yapıldı.

Üzümlü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mehmet Makas'ın açılış konuşmasının ardından Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman tarafından kentte ve ilçelerde yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Dile getirilen sorunlar ve talepler ile ilgili olarak Vali Makas, Milletvekili Karaman, Kaymakam Çakas ve Belediye Başkanı Sazlı tarafından isteklerin karşılanması veya sorunların çözümü konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından dile getirilen istek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecekler hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Altınbaşak Belde Belediye Başkanı Haydar Polat, yatırımcı kurumların il müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, İl Genel Meclisinin Üzümlü ilçesi üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Meşveret Erzincan toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı
Meşveret Erzincan toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı
Meşveret Erzincan toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı
Meşveret Erzincan toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı

Nur Sevinç ÖZBEK, Mehmet Makas, Ahmet Sazlı, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Meşveret Erzincan' toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! 11:15 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! 11:00 Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! Kaldırımda yürüyen adama 10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 08:55 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor 08:47 Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak 07:25 Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi

Son Dakika Haberleri
11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
11:14 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
10:56 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı
10:54 MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!
10:33 Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi! Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!         
11:10
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama         
07:26
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 11:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: "Meşveret Erzincan" toplantısının ikincisi Üzümlü ilçesinde yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement