Meta Sustainability Summit etkinliği Facebook İstasyon'da gerçekleştirildi

Facebook İstasyon'da gerçekleştirilen Meta Sustainability Summit'te sürdürülebilirlik ve iklim krizi konuları masaya yatırıldı. Etkinlikte ayrıca KOBİ'ler için Guide to Green projesinin Türkiye ayağının hayata geçirileceğini duyuruldu.

Meta'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği iş birliği ile organize ettiği Sürdürülebilirlik Zirvesi, Facebook İstasyon'da gerçekleştirildi. Hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında Türkiye'de yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler ele alındı.

Guide to Green Türkçe olarak kullanıma sunulacak

Meta, Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında kendini geliştirmek ve dönüştürmek isteyen KOBİ'ler için Guide to Green projesinin Türkiye ayağının hayata geçirileceğini de bugünkü etkinlikte duyurdu. Bu doğrultuda, Guide to Green yerelleştirilerek konu ile ilgili pek çok yazılı ve görsel kaynak Türkçe olarak ilgililere sunulacak. KOBİ'lerin sürdürülebilir bir çalışma şeklini benimsemelerine yönelik ipuçları içeren kaynak, aynı zamanda karbon ayak izinin neden önemli olduğuna ve hangi yöntemlerle azaltılabileceğine de ışık tutuyor. Proje, Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında farklı sektörlerde faaliyet gösteren başarılı KOBİ'lerin hikayelerine de yer vererek ekosistem hakkında bilgi alışverişine destek olmayı hedefliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren, Türkçeleştirilen kaynaklar, eğitim ve atölye çalışmaları şeklinde Meta Kamu Politikaları ekiplerinin yerel paydaşları ile ortaklaşa düzenlediği birçok ekonomik fayda programının içerisinde de yer alacak.

İklim değişikliğine karşı alınması gereken aksiyonlar ve Meta tarafından geliştirilen programın önemi hakkında bilgiler veren Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, "İklim değişikliği hepimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit ve harekete geçme ihtiyacı her geçen gün daha acil hale geliyor. Meta olarak iklim değişikliğinin ciddiyetinin farkındayız ve çevremizi korumakta kararlıyız. Her ay 3 milyardan fazla insanı birbirine bağlayan küresel bir işletme olarak, kayda değer bir fark yaratma fırsatımız ve sorumluluğumuz var. Bu nedenle, Guide to Green projesini Türkiye'de de hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Her zaman KOBİ'lerin ekonomilerin atan kalbi olduğunu dile getiriyoruz. Eğer birlikte çalışırsak, onların da daha sürdürülebilir bir geleceğin parçası olmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda sanayinin önemini anlatan TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Baban yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, sanayinin bakış açısının artık harekete geçmek yönünde olduğunu anlattı. İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi'nin geliştirilmesi gibi konularda özel sektörün talep ve beklentilerinin yansıtılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Baban sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yeşil dönüşüm serüveninde sektörlerin önünü açacak, sektörlere rehberlik edecek uygulamalarını birlikte planlamalıyız. İşte TOBB olarak bütün çalışmalarımız sektörlere rehberlik etmek üzere planlanıyor. Artık karbon ayak izi, su ayak izi, geri dönüşüm kavramları sürdürülebilir bir üretim sürecinin kaçınılmaz parçası haline geldi."

Sivil toplum kuruluşlarının çevre ve sürdürülebilirlik alanında bilgi ve strateji üretmesinin önemine değinen Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Buradan hareketle, toplumsal ve çevresel alanı etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan konularda Habitat Derneği olarak özel sektörle birlikte düşünüyor ve ortaklıklar yapıyoruz. Sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübeyi özel sektör için görünür kılıyor, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanının kavramlarının, boşlukların, ihtiyaçların, risklerin ve fırsatların özel sektörün gündemine taşınmasına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışan Habitat Derneği projelerini özel sektörden ortakları ile birlikte yürütmeye devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL