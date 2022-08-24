İzmir'de metrekareye 49,3 kilogram yağış düştü

Meteoroloji. 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bugün yaklaşık 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağışta Bornova ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarı 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesinde ise 30,3 kilogram olarak kaydedildi.

İzmir'de bugün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 3 saat süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınların olduğu sağanağın ardından ekipler suların tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Bornova'da metrekareye düşen yağış miktarı 49, 3 kilogram

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen iki ilçe Bornova ve Bayraklı oldu. Yaklaşık 3 saat süren yağışlarda Bornova'da metrekareye düşen yağış miktarı 49,3 kilogram, Bayraklı da ise 30,3 kilogram olarak kaydedildi. - İZMİR