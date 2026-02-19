Meteoroloji Çalışanlarına Haksız Ücret Eleştirisi - Son Dakika
Meteoroloji Çalışanlarına Haksız Ücret Eleştirisi

19.02.2026 16:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli, Sivil Havacılık'taki çalışanlardan 40 kat daha az ücret alıyor.

(ELAZIĞ) - Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, Eurocontrol tarafından havacılıkla ilgili çalışanlar için verilen performans primlerinin adil dağıtılmadığını savunarak, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde aynı statüdeki bir mühendisin havacılık tazminatı 45 bin lira, performans primi 112 bin lira, toplam 157 bin liraya yakın. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli bizzat havalimanlarındaki ofiste ve meydan müdürlükleri aracılığıyla 7/24 bu hizmetleri yürütmesine rağmen ödenen rakam brüt 3 bin 950 liradır. Arada 40 kat fark bulunmaktadır" dedi.

Çivi, Avrupa kaynaklı havacılık performans primlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline diğer havacılık kurumlarına kıyasla yaklaşık 40 kat daha düşük ödeme yapıldığını belirterek bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Aynı statüde çalışan personel arasında ciddi tazminat farkı bulunduğunu vurgulayan Çivi, şunları söyledi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki aynı statüdeki bir mühendisin havacılık tazminatı 45 bin lira, performans primi 112 bin lira, toplam 157 bin liraya yakın. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli bizzat havalimanlarındaki ofiste ve meydan müdürlükleri aracılığıyla 7/24 bu hizmetleri yürütmesine rağmen ödenen rakam brüt 3 bin 950 liradır. Arada 40 kat fark bulunmaktadır. Eğer Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin havacılık hizmetlerinde bir etkisi yoksa hava meydanlarında ne işi var? Niye hava meydanlarında ofisler var? Niye müdürlükler var? Verdiğiniz 3 bin 950 lirayla 7/24 çalışan bu personel bir hafta karnını doyuramıyor."

Bu dış kaynaklı bir para. Bu personelin emeğine karşı gönderiliyor. Sivil havacılıkta 157 bin lira, Devlet Hava meydanlarında bu rakam 170 bin liraya yaklaşıyor. Meteoroloji personelineyse reva gönderilen 3 bin 950 lira. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Sendikamızın bu konuda yargı başvurusu var. ve bu rakamları vicdan sahibi birinin önüne koysanız vicdanı sızlar. Böyle bir haksızlık, böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yönetiminin personeline sahip çıkması gerekiyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Özellikle belirtiyorum. Bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk son bulana kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili yasal düzenleme yapılıp aynı oranda ödeme yapılana kadar susmayacağız, durmayacağız."

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Havacılık, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

