Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı

16.04.2022 14:07
Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 17 Nisan Pazar günü gerçekleşmesi beklenen toz aşımına karşı Aydınlıları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 17 Nisan Pazar günü gerçekleşmesi beklenen toz aşımına karşı Aydınlıları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Nisan 2022 Pazar günü Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Meteoroloji, Pazar, Nisan, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı - Son Dakika


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