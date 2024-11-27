Meteoroloji Ekipleri Kış Şartlarında Görev Başında - Son Dakika
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Meteoroloji Ekipleri Kış Şartlarında Görev Başında

Meteoroloji Ekipleri Kış Şartlarında Görev Başında

Meteoroloji 12. Bölge, Erzurum'da yoğun kar ve soğuk havalarda doğru tahminler ve uyarılar yapıyor.

27.11.2024 12:00
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri doğru ve zamanında hava tahmini raporları çıkarmak, bunları vatandaşlara ve ilgili kurumlara ulaştırmak için canla başla çalışıyor.

Son üç gündür Erzurum'u etkisi altına alan ve kesintisiz devam eden kar yağışı ile birlikte başlayan soğuk havalar başta vatandaşlar olmak üzere dikkatlerin bir anda meteorolojinin tahminlerine ve açıklamalarına çevrilmesine neden oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de doğru ve hızlı bir meteorolojik gözlem, tahmin ve uyarılar için gayret ediyor.

Erzurum ve çevresinde yoğun kış şartlarının yaşandığı şu günlerde; zamanında verdiği uyarılar ile Valilik ve ilgili birimlerin kar ile mücadelesine destek veren Meteoroloji 12. Bölge Erzurum Müdürlüğü, 82 gözlem istasyonu ve 80 personeli ile bölgeye güvenilir tahmin ve uyarılar vermek için 7/24 hizmet veriyor. Meteoroloji ekiplerinin Palandöken'in zirvesindeki istasyonları kontrol etmesine dair ortaya koyduğu azim ve gayret dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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