Metin Lokumcu, 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metin Lokumcu, 15. Yılında Anıldı

01.06.2026 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Hopa'da düzenlenen yürüyüşle Metin Lokumcu, doğa ve yaşam mücadelesi vurgusuyla anıldı.

(ARTVİN) - Metin Lokumcu, ölümünün 15. yılında Artvin Hopa'da yapılan yürüyüş ve Kemalpaşa Dereiçi köyünde mezarı başında gerçekleştirilen programla anıldı. Hopa Meydanı'nda yapılan açıklamada, Lokumcu'nun doğa ve yaşam mücadelesine vurgu yapıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 2011 yılında polisin sıktığı gaz nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu için anma programı düzenlendi. Yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Hopa Parkı'nda bir araya gelerek Hopa Meydanı'na yürüdü.

"Metin Lokumcu ölümsüzdür" sloganları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Hopa Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından anma programı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bulunan Metin Lokumcu'nun mezarı başında devam etti."

Meydanda konuşan Ali Rıza Özgenç, doğa ve yaşam mücadelesinin sürdüğünü belirterek, Lokumcu'nun yalnızca anılmadığını, onun mücadele ettiği değerlere de sahip çıkıldığını söyledi.

"BİZ SUSARSAK DERELER SUSACAK, ORMANLAR SESSİZLEŞECEK"

Özgenç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nurhak'tan Cerattepe'ye, Hopa'dan Gezi'ye, Cankurtaran'da mücadelemiz sürüyor. Bizler bu memleketin çocuklarıyız. Yağmuruyla büyüdüğümüz, derelerinde yüzdüğümüz, ormanlarında nefes aldığımız bu topraklar, hafızamız ve geleceğimizdir. Bu topraklarda yaşamı savunmanın bir bedeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var: Biz susarsak dereler susacak, ormanlar sessizleşecek, çocuklarımıza bırakacak bir memleket kalmayacak. Bu yüzden bugün yalnızca Metin'i ve Reşit'i anmak için değil, onların uğruna mücadele ettiği değerlere sahip çıkmak için buradayız. Onların bıraktığı yerden yürümek, bu memlekete karşı sorumluluğumuzdur."

"ANILARI MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAK"

Dereiçi köyünde Metin Lokumcu'nun mezarı başında yapılan anmada konuşan Canan Topaloğlu Ustabaş ise hak mücadelesinin büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Ustabaş, şunları söyledi:

"Hakları savunmak ve insanca yaşamak için mücadeleyi büyütmek zorundayız. Direnişi büyütmek, toplumsal mücadelenin en temel yoludur. Kızıldere'den bugüne dayanışmanın ve faşizme karşı birleşik mücadelenin en önemli örneklerinden biri Gezi direnişidir. Bu direnişin fitili de 31 Mayıs Hopa direnişiyle ateşlenmiştir. Bu nedenle Metin Lokumcu'yu, Gezi'de yitirdiğimiz yol arkadaşlarımızı ve Reşit Kibar'ı saygıyla anıyoruz. Onların anıları mücadelemizde yaşamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

Metin Lokumcu, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Artvin, Çevre, Yaşam, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metin Lokumcu, 15. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti

00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel’in yanıdır
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır
23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 02:31:01. #7.13#
SON DAKİKA: Metin Lokumcu, 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.