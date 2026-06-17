Metin Tokel İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görev yaptığı dönemde başarılı çalışmaları ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglarla takdir toplayan Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Ayvalık'taki görev süresinin ardından önce Manisa'da, daha sonra İzmir'de çeşitli görevlerde bulunan Tokel'in, mesleki kariyerindeki istikrarlı yükselişi dikkat çekti. Başarılı hukukçu, son kararnameyle Türkiye'nin en önemli adliyelerinden birine sahip olan İzmir'de Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Ayvalık'ta görev yaptığı yıllarda sempatik kişiliği, mütevazı yaklaşımı ve görevine olan bağlılığıyla kamuoyunun takdirini kazanan Metin Tokel'in yeni görevi, ilçede memnuniyetle karşılandı.

Tokel'in adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalarıyla görev yaptığı her bölgede olumlu izler bıraktığını belirten vatandaşlar, başarılı hukukçunun İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde de önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Ayvalıklılar, ilçede görev yaptığı dönemde gönüllerde yer edinen Metin Tokel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, bu önemli atamanın kendileri için de gurur verici olduğunu dile getirdi. - BALIKESİR