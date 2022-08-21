Başkan Bakkalcıoğlu'ndan cami yapımına önemli destek

Metristepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Sabahattin Terle, cami yapımına verdiği destek dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti.

Bozüyük Belediyesi, 4 Eylül Mahallesi'nde yapımına başlanan Metristepe Camii'ne destek vermeye devam ediyor. Caminin temel atma öncesindeki zemin hazırlığı çalışmaları Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, konu hakkında bilgi veren Terle, Başkan Bakkalcıoğlu'na caminin yapımına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Terle, "Metristepe Camii temellerinin atılmasında destek olan Bozüyük Belediyesi Başkanlığımıza ve emeği geçen çalışanlarına teşekkür ederiz. Camiimizin yapım çalışmaları kısa sürede tamamlanması adına temel malzeme listelerinin ve hazırlıklarına hızla başladık. Tüm halkımızın maddi ve ayni yardımlarıyla camimizi faaliyete geçirmek adına değerli desteklerini bekleriz" dedi. - BİLECİK