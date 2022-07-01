Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi

Dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana gelen olayda yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.