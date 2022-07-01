Dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana gelen olayda yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Yerel › Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi - Son Dakika