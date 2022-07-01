Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi - Son Dakika
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Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi

01.07.2022 13:41

Üsküdar'da yolu karıştıran bir tır şoförü metrobüs yoluna girince durakta bekleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana gelen olayda yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YORUMLAR
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ÜSKÜDAR'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ ÜSKÜDAR'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ Durakta yolcular metrobüs beklerken tır geldi Durakta yolcular metrobüs beklerken tır geldi
Kaynak: İHA

Altunizade, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüs bekleyen yolcular gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı! Tır şoförü metrobüs yoluna girdi - Son Dakika
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