Metroda Aşk: Ayşegül ve Ahmet'in Hikayesi - Son Dakika
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Metroda Aşk: Ayşegül ve Ahmet'in Hikayesi

Metroda Aşk: Ayşegül ve Ahmet\'in Hikayesi
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İstanbul'da tanışan Ayşegül ve Ahmet, evlenerek hayatlarını birleştirdi. Kuveyt'e yerleşecekler.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve İstanbul'da çalışan 26 yaşındaki Ayşegül Çiçek ile Kuveyt'te yaşayan 40 yaşındaki Filistinli Ahmet Alfarra'nın metro istasyonundaki karşılaşması evlilikle neticelendi.

İstanbul'da modellik yapan Ayşegül Çiçek, metrodan indiği sırada arkasından Ahmet Alfarra'nın geldiğini fark etti. Yol tarifi bahanesiyle kendisine yaklaşan Alfarra ile bir süre sonra yakınlaşan Çiçek, ailelerin de tanışmasının ardından evlenme kararı aldı. Çift, Ünye'de dünya evine girdi.

"Yol sormak istedi ama asıl amacı tanışmakmış"

İstanbul'daki çekim işlerinin ardından eşini ilk kez metro istasyonunda gördüğünü belirten Ayşegül Çiçek, "Metrodan inmiştim ve o sırada birisinin arkamdan koştuğunu fark ettim. İngilizce bir şeyler söyledi ama anlamadım. Kaybolduğu için bana yol tarifi sormak istiyormuş. Telefonundan çeviri yapmasını söyledim; çeviriye başlayınca ona doğru yönü tarif ettim. Ardından amacının yol sormak olmadığını, benimle tanışmak istediğini söyledi. Sosyal medya hesaplarımı istedi fakat o an vermedim. Daha sonra çeviri uygulamasına yemek yemek istediğini yazıp gösterdi. O gün yorulmuştum ama 'bir yemek yiyip eve giderim' diye düşünerek kabul ettim. Bu şekilde tanıştık" dedi.

"Hep çeviri üzerinden konuşuyorduk"

Çiçek, aralarındaki iletişimin ilk günlerde tamamen çeviri uygulaması üzerinden ilerlediğini söyleyerek, "İlk başta çok cana yakındı ve hep çeviri üzerinden konuşuyorduk. Ben onu ilk başta İtalyan zannettim, Arap olduğunu hiç düşünmedim. Konuşmaya devam ettik ve bana on gün boyunca İstanbul'da olacağını söyledi. Benden onu gezdirmemi ve meşhur yerlere götürmemi istedi; ben de iş çıkışlarında buluşabileceğimizi söyledim. Sonra her gün görüşmeye başladık. İstanbul'da gezdirdiğim yerleri çok beğendiğini ve işi gereği yurt dışına gitmesi gerektiğini belirtti. O gittikten sonra da telefonla konuşmaya devam ettik. Ailem mesafenin uzaklığından dolayı ilk başta istemedi, yoksa Ahmet'i çok sevmişlerdi; sadece uzak olduğu için kıyamadılar" diye konuştu.

"Zamanla onu kıskanmaya başladım ve ona aşık oldum"

Kuveyt'ten İstanbul'a tatile geldiğini belirten Ahmet Alfarra ise Ayşegül Çiçek'ten ilk gördüğü andan itibaren etkilendiğini ifade ederek, "İlk başta ne iş yaptığını sordum, Ayşegül de model olduğunu söyledi. Sonra birlikte yemek yiyelim teklifinde bulundum. Konuştukça ona ısındım ve hep iletişimde olmak istedim. Ona beni aramasını, kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Kuveyt'e dönerken tatili birlikte yapmamızı teklif ettim. Zamanla onu kıskanmaya başladım ve ona aşık oldum" şeklinde konuştu.

Metrodaki karşılaşmanın ardından hayatlarını birleştiren çift, yakın zamanda Kuveyt'e yerleşmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Kuveyt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metroda Aşk: Ayşegül ve Ahmet'in Hikayesi - Son Dakika

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