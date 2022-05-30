Metropolis Antik Kenti'nde Eskişehir'den Tarihi Oyun - Son Dakika
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Metropolis Antik Kenti'nde Eskişehir'den Tarihi Oyun

30.05.2022 14:34
Metropolis Antik Kenti'nde Eskişehir'den Tarihi Oyun

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzmir Torbalı’da düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali’nde  “Kybele” adlı oyununu sahneleyerek Metropolis Antik Kenti’nde tarih kokan bir gösteri sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzmir Torbalı'da düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali'nde  "Kybele" adlı oyununu sahneleyerek Metropolis Antik Kenti'nde tarih kokan bir gösteri sundu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Metropolis Tiyatro Festivali, 25 Mayıs'ta Torbalı sokaklarında festival kortej yürüyüşü ile başladı ve akşam saatlerinde Metropolis Antik Kenti'nde açılış oyunu "Kybele" Egeli tiyatro severlerle ile buluştu.

BU TOPRAKLARDA VAR OLAN KADINLARI ANLATIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi olarak gerçekleştirilen ve Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanan oyunda, Anadolu kültürünün ana tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere tarihi boyunca bu topraklarda var olan kadınları anlatıyor. Cumhuriyet kadınını anarak, saygı duruşunda bulunuyor.

1500 SANATSEVER TARAFINDAN İZLENDİ

Usta rejisör Murat Atak'ın yönetiminde, Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı ve Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçıları eşliğinde sahnelenen "Kybele" adlı oyun Antik Kent'te yaklaşık 1500 sanatsever tarafından izlendi ve büyük beğeni toplayarak ayakta alkışlandı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, oyun sonrasında tiyatro ekibine sergilemiş oldukları etkileyici gösteri için teşekkür ederek sanatçıları kutladı.

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Kaynak: ANKA

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