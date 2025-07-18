Mevlana Camii Yeniden Yapılıyor

Afyonkarahisar Harbiş Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden yapımına başlanan Mevlana Camii'nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Dernek Başkanı Muhsin Yılmaz ve yetkililerden cami inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlandığında bölge halkına önemli bir ibadet alanı sunacak olan caminin, modern ve sağlam yapısıyla hizmet vermesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR
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