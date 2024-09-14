Mevlid Kandili\'nde Camilerde Yoğunluk

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Erzurum'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Erzurum kent merkezindeki camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesi mevlit okundu. Ulu Cami'de düzenlenen programda ise, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua okundu. Yatsı namazında tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanırken, namaz sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi ve tatlı dağıtıldı. - ERZURUM