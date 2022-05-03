Mezarlıklarda buruk bayramlaşma - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar, ziyarete gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Şeyh Adil Mezarlığı ve şehitliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan mezar ziyareti gün boyunca devam etti. Hayatını kaybedenlerin ve şehitlerin yakınları kabristana gelerek mezarlıklarını önce suladı, sonra çiçeklerle süsledi.

Vatandaşlar mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Çocuklarının mezarlarını temizleyen şehit yakınları, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri için kabrine gelen vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerindeki yoğunluğun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ