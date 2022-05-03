Mezarlıklarda buruk bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi

Mezarlıklarda buruk bayramlaşma

03.05.2022 00:58
Mezarlıklarda buruk bayramlaşma

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar, ziyarete gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar, ziyarete gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Şeyh Adil Mezarlığı ve şehitliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan mezar ziyareti gün boyunca devam etti. Hayatını kaybedenlerin ve şehitlerin yakınları kabristana gelerek mezarlıklarını önce suladı, sonra çiçeklerle süsledi.

Vatandaşlar mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Çocuklarının mezarlarını temizleyen şehit yakınları, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri için kabrine gelen vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerindeki yoğunluğun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezarlıklarda buruk bayramlaşma - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:20:06. #1.11#
SON DAKİKA: Mezarlıklarda buruk bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement