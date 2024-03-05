Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Mezitli Belediye Başkanı ve bağımsız Belediye Başkan adayı Neşet Tarhan, seçim sürecindeki çalışmalarına devam ediyor. Tarhan, gönüllülerin öneri ve görüşlerini dinledi ve hoşgörülü yaklaşımların önemine vurgu yaptı.

05.03.2024 16:43  Güncelleme: 18:09
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Mezitli Belediye Başkanı ve bağımsız Belediye Başkan adayı Neşet Tarhan, seçim sürecindeki çalışmalarına devam ediyor.

Babil Caddesi üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Tarhan, çalışmalarda görev alan gönüllülerle bir araya geldi. Tarhan, gönüllülerin öneri ve görüşlerini dinledi.

"HERKES BİRBİRİNE ÖFKEYLE Mİ BAKSIN"

Son zamanlarda basına yansıyan adayların hoşgörülü yaklaşımlarının yanlış aktarıldığını belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Uzun zamandır bir araya gelemedik. Çok hızlı bir çalışma temposu içerisine girdik. Bildiğiniz gibi 3 gün önce Yüksek Seçim Kurulu'nun net kararından sonra sahaya çıktık. Bu nedenle birden kendimizi sahada bulduk. Çok hızlı adapte olduğumuzu görüyorum. Gittiğim, gezdiğim yerlerde çok güzel karşılanıyoruz. Site toplantıları yapıyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf gezileri yapıyoruz. Bu süreçte AKP'nin Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlut Ekmekçioğlu gelip bana sarılmış. Bunda ne var ki, herkes sarılabilir. 5 yıl boyunca beraber meclis üyeliği yaptık. Herkes bir şekilde birbirine sarılabilir. Meclis üyeliği yaptığı dönemde birbirimize karşı herhangi bir olumsuzluk yaşamamışız. Sevgisini göstermek için böyle bir harekette bulunmuş. Bunu da laf ediyorlar. Başka günlerde DEM Partisi, CHP, MHP gelecek sarılacak. Onu da mı laf edecekler. O zaman bu ülkede hiç kimse kimseye sarılmasın. Hoşgörü olmasın. Kucaklaşma olmasın. Herkes birbirine öfkeyle mi baksın. Zaten şu an ülkedeki sorunumuz bu değil mi. Düşüncemiz ne olursa olsun birbirimize sevgi ile bakmalıyız. Anketlerde yüksek çıkıyoruz, kazanacağımızı görüyoruz, görüyorlar. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Kazanan Mezitli olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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