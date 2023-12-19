 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini sürdürüyor

Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile 12 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü kardeş şehir ilişkilerini yeni projeler ve çalışmalarla desteklemeye devam ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Berlin'i ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve kültürleri geliştirme adına çeşitli alanlarda iş birlikleri yürüttüklerini dile getirdi. Kardeş belediyeler arasında gerçekleştirilen projeler arasında Mutlu Yaşam Merkezi gibi önemli çalışmalar bulunuyor.

Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini sürdürüyor
19.12.2023 - 10:05,
Abone Ol

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof- Schöneberg Belediyesi ile sürdürdüğü kardeş şehir ilişkilerini 12 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Yeni projelerin başlangıcı ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyes'ni ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kültürleri geliştirme ve birlikte hareket etme adına çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Mezitli gönüllüleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette, Alman heyeti tarafından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Hamide Oylumlu adına bir anma töreni de gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi ve Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin örnek gösterilecek nitelikte olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, "3140 kilometre uzaklıktaki kardeş belediyemizle, Mezitli'deki yerel sorunlara çözüm üretmek, ihtiyaçlara yanıt bulmak ve birlikte hareket etme kültürünü geliştirmek adına çeşitli alanlarda iş birlikleri yapıyoruz. Bu iş birliklerinin bir yansıması olarak, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında 'Mezitli'de yaşayan sakinlerin ihtiyaç analizi çalışması', 'Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi', 'Atatürk Mahallesi Mutlu Yaşam Merkezi' ve Berlin'deki 'Mezitli Parkı' gibi önemli projeler bulunuyor. Son projemiz Mutlu Yaşam Merkezi, Alman Kalkınma Bakanlığı, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliği ile yapılmıştır ve proje bütçesi 250 bin Euro'dur. Aralık ayında Mutlu Yaşam Merkezi Projesinin bütçe kapanış toplantısı ve iyi uygulamaların yerinde incelemelerine olanak sağlayan gençlik projeleri teknik programı ziyareti gerçekleşmiştir" dedi.

Mutlu Yaşam Merkezi ve diğer projeler için Alman Kalkınma Bakanlığından bugüne kadar 1 milyon Euro'nun üzerinde destek aldıklarını kaydeden Tarhan, "Teknik program sonunda kardeş belediyeler arasında önümüzdeki dönem için yeni gençlik temelli projeler hazırlamak üzere mutabık kalınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu başarılı iş birlikleri, sadece sınırlar arası ilişkileri değil, aynı zamanda insan odaklı çözümleri ve ortaklığı ön planda tutarak toplumların birlikte daha güçlü olabileceğini gösteriyor. Mezitli Belediyesinin Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile yürüttüğü kardeş şehir ilişkileri örnek olacak niteliktedir. Bu birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Neşet Tarhan, Schöneberg, Mezitli, Berlin, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini sürdürüyor - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement