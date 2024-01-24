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Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında yüksek oranlı toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında yüksek oranlı toplu sözleşme imzalandı

Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi arasında imzalanan toplu sözleşme ile memur ve sözleşmeli personellerin maaşlarına yüzde 120'lik bir artış sağlandı. Anlaşma ile çalışanlar 2024 yılında daha yüksek oranlarda maaş artışları ve diğer sosyal haklardan faydalanacaklar.

Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında yüksek oranlı toplu sözleşme imzalandı
24.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:38
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Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi arasında imzalanan yüksek oranlı toplu sözleşme ile memur ve sözleşmeli personellerin maaşları için yüzde 120'lik bir artış sağlandı.

Mezitli Belediyesi ve Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Mustafa Özbay'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 2024 yılı için geçerli olacak olan toplu sözleşme belirlendi. Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, "Personelinin her zaman hakkını savunan ve adil yaklaşan bir yönetim anlayışımız oldu. Memur ve sözleşmeli personellerimiz için gerçekleştirdiğimiz sözleşme sürecinde karşılıklı anlaşma ve uzlaşı ile ortak karar aldık. Bu doğrultuda, Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yüzde 120 üzerinden bir anlaşmaya vardık. Çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yapılan anlaşma ile Mezitli Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanlar, 2024 yılında daha yüksek oranlarda maaş artışları ve diğer sosyal haklardan faydalanacaklar.

Tüm-Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personeller adına yapılan bu artıştan kaynaklı Başkan Tarhan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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