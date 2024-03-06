Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü Öğrencileri Ağırlıyor

Yerel

Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü, çeşitli okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Şahintepesi Mahallesi'nde doğayla iç içe olan Mutlu Yaşam Köyü, özellikle öğrencilerin eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmelerine imkan sağlıyor. Mutlu Yaşam Köyü'nü gelen öğrenciler, doğal ortamın tadını çıkarırken aynı zamanda çeşitli aktivitelerde de bulunuyor. Her gün farklı okullardan gelen öğrenciler, survivor parkında doyasıya eğleniyor, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında da farkındalık kazanıyor.

Bu tür etkinliklerin çocukların doğayı daha yakından tanımalarına imkan sağladığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemizdeki okullarda eğitim gören öğrencilerimizi program dahilinde Mutlu Yaşam Köyü'nde misafir ediyoruz. Burada geçirdikleri zaman içerisinde öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmanın yanı sıra fiziksel aktiviteye ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmiş oluyoruz. Herkesin gelip bu güzel ortamı görmelerini istiyorum" İfadelerini kullandı. - MERSİN