Mezitli Belediyesi, Sahil Şeridini Yenileme Projesi Başlattı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi, Sahil Şeridini Yenileme Projesi Başlattı

Mezitli Belediyesi, Sahil Şeridini Yenileme Projesi Başlattı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan sahil şeridi, tamamen yenilenerek yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj donatı alanlarıyla donatılacak.

29.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:13
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Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe sınırlarındaki sahil şeridini tamamen yenileyeceklerini söyledi.

Tarhan, yaklaşık 13 kilometrelik sahil güzergahını kapsayan proje kapsamında Davultepe bölgesinden şehrin doğusuna doğru başlayan sahil yolu çalışmalarını inceledi. Mezitli sahil şeridi boyunca yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj donatı alanları oluşturulacağını belirten Tarhan, yaya yürüyüş yolunun tartan pist olarak tasarlandığını ifade etti.

Mezitli ilçesinin Türkiye'deki en güzel sahillerden birine sahip olduğuna dikkat çeken Tarhan, şöyle konuştu: "Uzunluğu yaklaşık 15 kilometre olan sahilimiz var. Sahillerimizi fiziki olarak çok güzel hale getirdik. Yarım kalan kısımların da çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz günlerde aydınlatmasını tamamladık. Bu yıl da yürüyüş ve bisiklet yolunu daha modern hale getiriyoruz. Sadece yürüyüş yolu, tartan zemin ve bisiklet yolu yapmıyoruz. Lavabo, duş kabinleri, soyunma odası ve gençler için bazı bölgelerde kafe ve kütüphane gibi imkanları da düşünüyoruz. Davultepe bölgesinden başlayarak doğu ve batı istikametlerinde çalışmalarımızı sürdürerek sahil şeridini tamamen yenileyeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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