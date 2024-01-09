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Mezitli Belediyesi, uluslararası kongrede toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını paylaştı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi, uluslararası kongrede toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını paylaştı

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi, uluslararası bir kongrede toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında yaptığı çalışmaları paylaştı. Kongreye katılan akademisyenler ve araştırmacılar, belediyenin öncü projelerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki uygulamalarını sunma fırsatı buldular. Mezitli Belediyesi'nin Eşitlik Birimi Sorumlusu Dr. Burcu Şanlı, belediyenin çalışmalarını anlatan bir araştırma sundu ve aynı zamanda kongrede oturum başkanlığı görevini üstlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin bu alandaki çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Mezitli Belediyesi, uluslararası kongrede toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını paylaştı
09.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:57
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Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında hayata geçirdiği çalışmaları, uluslararası platformda duyurmaya devam ediyor. 'Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'nde, belediyenin öncü projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki uygulamalar paylaşıldı. Kongreye 6 ülkeden çalışmalarını sunmak üzere akademisyenler ve araştırmacılar katılım sağladı.

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Dr. Burcu Şanlı, kongrede "Belediyelerin Eşitlik Birimi Çalışmalarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi: Mezitli Belediyesi Örneği" başlıklı araştırmasını sundu. Çalışmada, Türkiye genelindeki eşitlik birimlerinin durumları incelenirken, Mezitli Belediyesi'nin Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin ücretsiz psikolojik destek hizmetleri, cinsiyete yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma kanunu kapsamındaki çalışmalar anlatıldı.

Dr. Şanlı, aynı zamanda kongrede oturum başkanlığı görevini de üstlenerek, bilimsel paylaşımların ve tartışmaların yönlendirilmesine katkı sağladı.

Kongre sunumlarının uluslararası alanda görünürlüğünü artırarak benzer çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin bu alandaki çalışmalarının sürdürülebilir bir biçimde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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Çocuk, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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